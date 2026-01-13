Orientamento al Futuro: ultimo Open Day all’Istituto Tecnico “Di Vittorio” di Ladispoli

LADISPOLI – Si conclude il ciclo di incontri dedicati all’orientamento scolastico dell’Istituto Tecnico “Giuseppe Di Vittorio”. Sabato 17 gennaio 2026, dalle ore 9:30 alle 12:30, la sede di via De Begnac, 6 aprirà le sue porte per l’ultimo appuntamento dell’anno dedicato alle studentesse, agli studenti delle classi terze medie e alle loro famiglie.

Un’esperienza pratica e coinvolgente

L’Open Day non sarà solo una presentazione teorica, ma un’immersione nel mondo della tecnica e dell’innovazione. Il cuore della mattinata sarà dedicato ai laboratori tecnico-pratici: i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare attivamente ad attività progettate dai docenti dell’Istituto, sperimentando in prima persona le materie caratterizzanti i diversi indirizzi di studio.

Perché partecipare?

Scegliere il percorso di studi superiori è un passo fondamentale. Partecipare a questa mattinata permetterà di:

Esplorare le aule e i laboratori all’avanguardia. Dialogare con i protagonisti: Incontrare docenti e studenti che già frequentano l’istituto per ascoltare testimonianze dirette.

Incontrare docenti e studenti che già frequentano l’istituto per ascoltare testimonianze dirette. Scoprire gli sbocchi professionali: Approfondire come l’offerta formativa del “Di Vittorio” risponda alle richieste del mercato del lavoro, puntando su competenze tecniche e crescita personale.

Come partecipare

Per garantire una migliore organizzazione delle attività laboratoriali, la partecipazione è gradita previa prenotazione. È possibile riservare il proprio posto compilando il modulo online al seguente link:

Modulo di Prenotazione Open Day

L’Istituto “Di Vittorio” vi aspetta per aiutarvi a costruire, insieme, il vostro domani