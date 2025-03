Operazione DDA e Carabinieri contro la criminalità, 26 arresti

ROMA – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Questa operazione mira a dare esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia. L’ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere per 26 persone, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina.

Sono stati raccolti gravi indizi riguardo a un’importante rete di narcotraffico, che approvvigionava le più floride piazze di spaccio della città, tra cui Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittà, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti, con un volume d’affari che raggiunge decine di milioni di euro al mese.

Giuseppe MOLISSO e Leandro BENNATO, gravemente indiziati di essere al vertice del gruppo e già in carcere per altri gravi reati, avrebbero creato un clan finalizzato al narcotraffico, cercando di unire le principali piazze di spaccio della Capitale. Hanno imposto la fornitura di cocaina, venduta a prezzi più elevati, importata principalmente da due fornitori albanesi. Il consolidamento dell’autorità criminale del sodalizio, considerato di primissimo piano in termini di pericolosità, è stato ottenuto attraverso l’uso della violenza contro chi non rispettava le regole imposte dai capi.

I Carabinieri stanno anche eseguendo perquisizioni e sequestri preventivi, finalizzati alla confisca di beni nella disponibilità diretta dei principali indagati, per un valore di circa 5 milioni di euro.