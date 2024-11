“Operatori di pace nel XXI secolo?”: un convegno di successo a Ladispoli

Il 29 novembre 2024, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, si è tenuto il convegno “Operatori di pace nel XXI secolo?”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Ladispoli 1. L’iniziativa, rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado, ha offerto un’importante occasione di riflessione e dialogo su uno dei temi più urgenti e attuali: la pace.

Moderato dal dott. Alessio Bruno Bedini, docente dell’I.C. Ladispoli 1, il convegno è stato aperto da una riflessione istituzionale del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della comunità e delle istituzioni locali nella promozione di una cultura di pace e solidarietà.

S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina, ha offerto una riflessione sul ruolo delle istituzioni religiose nella costruzione della pace, richiamando l’importanza del dialogo e della riconciliazione.

Particolarmente apprezzato l’intervento del Prof. Antonio Pileggi, già Provveditore e Direttore Generale dell’INVALSI, nonché autore del volume Ius Pacis, il quale ha invitato i presenti a riflettere sul contributo che ciascuno può dare per superare conflitti e divisioni.

La partecipazione degli studenti è stata attiva e coinvolgente. Hanno posto domande interessanti, dimostrando una grande sensibilità verso le tematiche affrontate. La loro curiosità e il loro spirito critico hanno arricchito il dibattito, rendendo l’incontro un vero momento di crescita condivisa.

Sono intervenuti anche l’assessore all’Istruzione e alla cultura del Comune di Ladispoli, dott.ssa Margherita Frappa, e il dott. Niccolò Accardo, già dirigente scolastico dell’I.C. Ladispoli 1. Entrambi hanno evidenziato il ruolo centrale della scuola come luogo di formazione alla cittadinanza e spazio per promuovere valori come la tolleranza e il rispetto reciproco.

A concludere l’evento è stata la Dirigente Scolastica dell’I.C. Ladispoli 1, prof.ssa Antonella Mancaniello, che ha sottolineato l’importanza di educare i giovani alla pace, definendola “un valore che deve guidare ogni aspetto della nostra vita. La scuola, come istituzione, ha il dovere di formare cittadini consapevoli, capaci di contribuire attivamente a un mondo più giusto e solidale”.

Il convegno ha rappresentato un momento significativo per la comunità ladispolana, confermando l’impegno dell’I.C. Ladispoli 1 nella promozione della cultura della pace e della convivenza civile.