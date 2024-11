Si conclude con il Giardino delle Farfalle la settimana dedicata alla Festa dell’Albero di Scuolambiente.

“Nonostante l’incertezza del meteo abbiamo completato tutto il programma previsto” ha dichiarato con soddisfazione la Presidente Maria Beatrice Cantieri “e siamo riusciti a rispettare una tempistica davvero incalzante che abbiamo potuto portare a termine grazie al lavoro della Multiservizi che ha sponsorizzato queste feste dell’albero nelle scuole e collaboratoalla realizzazione dei Giardini.

“Siamo stati davvero felici di vedere con quanto impegno i bambini, guidati dalle loro insegnanti hanno lavorato realizzando lavori davvero interessanti e bellissimi”. Gli Ecolaboratori erano iniziati già alcune settimane fa in 4 Istituti scuola materna Montessori, scuola materna Tyrsenia, la scuola primaria Salvo D’Acquisto e la scuola primaria Marina di Cerveteri plesso Castel Giuliano con cui abbiamo concluso Giuliano con i primi interventi curati degli esperti di Scuolambiente e sono proseguiti in questa settimana con la Festa dell’albero. Il progetto continuerà durante l’anno scolastico per concludersi in primavera con l’inaugurazione dei Giardini delle Farfalle nelle diverse scuole.

“Abbiamo colto l’occasione per avviare anche il concorso per la zucca più bella e le casette per le farfalle più colorate. Quindi ringraziamo tutti per la partecipazione e in particolare i volontari di Scuolambiente e Salviamo il paesaggio sempre attento e presenti.”