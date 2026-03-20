L’ASL Roma 4 organizza un evento aperto alla cittadinanza per promuovere il benessere collettivo attraverso un approccio integrato tra territorio, istituzioni e comunità

One Health ad Anguillara Sabazia: salute, ambiente e prevenzione al centro della giornata del 11 aprile –

ANGUILLARA SABAZIA – Una giornata dedicata alla salute in tutte le sue dimensioni, dall’ambiente alla prevenzione, fino al benessere della comunità. È questo lo spirito di “One Health”, l’iniziativa promossa dall’ASL Roma 4 e in programma per il prossimo 11 aprile ad Anguillara Sabazia.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un approccio integrato alla salute, che tenga conto non solo della cura delle persone, ma anche della tutela dell’ambiente e degli stili di vita. Un concetto sempre più centrale nelle politiche sanitarie moderne, che riconosce il legame profondo tra uomo, natura e territorio.

Nei giorni scorsi, una delegazione dell’ASL Roma 4 ha incontrato il sindaco e le istituzioni locali in un tavolo tecnico organizzativo. Durante l’incontro sono state condivise idee, proposte e modalità operative per costruire un evento partecipato e capace di coinvolgere attivamente la cittadinanza.

Non solo pianificazione: i rappresentanti dell’azienda sanitaria hanno anche effettuato un sopralluogo sul territorio, iniziando a delineare concretamente gli spazi e le attività che animeranno la giornata. Un momento definito “emozionante” dagli organizzatori, che hanno potuto immaginare come prenderà forma l’iniziativa.

L’appuntamento dell’11 aprile si preannuncia ricco di contenuti e occasioni di partecipazione, con l’obiettivo di informare, prevenire e promuovere comportamenti salutari. I dettagli del programma saranno diffusi nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dell’ASL Roma 4.

L’invito alla cittadinanza è chiaro: partecipare per essere protagonisti di un percorso condiviso verso una salute più consapevole e sostenibile.