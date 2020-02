Condividi Pin 230 Condivisioni

Annullata la sentenza di appello. Ci sarà un nuovo processo

Omicidio Vannini, si torna in Corte d’Assise

Ricorso accolto. La Cassazione dispone un nuovo appello per tutti gli imputati.

La Procura generale ha richiesto un nuovo processo d’appello: “Quello di Marco Vannini fu omicidio volontario. La gravità della situazione era sotto gli occhi di ognuno di loro, che sia disposto un nuovo processo d’appello”.

“Giustizia e verità per Marco”, è finita la lunga attesa dei familiari, degli amici e dei tanti cittadini che si sono radunati questa mattina sotto al ‘Palazzaccio’ per far sentire la propria voce, a sostegno di mamma Marina e papà Valerio.

La tragedia che ha sconvolto un’intera comunità si è consumata a Ladispoli, quando un ragazzo è morto a causa di un colpo di pistola mentre si trovava presso l’abitazione della sua fidanzata. Nel mirino una famiglia intera, i Ciontoli, che hanno cercato fin dall’inizio di nascondere l’accaduto, chiamando i soccorsi, sprecando tempo e nel mentre, condannando a morte Marco, di appena 20 anni. Testimonianze e prove portarono i giudici di primo grado a condannare il capofamiglia Antonio a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. Sentenza modificata ad anni 5 in secondo grado.