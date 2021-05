Share Pin 1 Condivisioni

La notte tra il 17 e il 18 maggio di sei anni fa moriva il giovane Marco Vannini

Omicidio Vannini, mamma Marina: “72 mesi senza Marco, una ferita che non guarisce mai”

Sei anni, 72 mesi. Questo il tempo trascorso dalla notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La notte in cui un colpo d’arma da fuoco in una villetta in via Alcide De Gasperi, a Ladispoli, uccise il giovane di appena 20 anni, Marco Vannini.

Un dramma che colpì due comunità, Ladispoli e Cerveteri, con i cittadini al fianco della famiglia del ragazzo, scesi in piazza più volte, per chiedere verità e giustizia.

Una battaglia, dentro ai palazzi di giustizia, durata sei anni e che solo quindici giorni fa ha portato alla condanna definitiva della famiglia Ciontoli (14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale per il capofamiglia, Antonio Ciontoli, e 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio per i suoi due figli Federico e Martina e per la moglie Maria Pezzillo).

«Settantadue mesi senza Marco, sono una ferita che non guarisce mai», ha detto Marina Conte che oggi come ieri e come sei anni fa continua a tenere ben saldo nel suo cuore quel figlio strappatole via.

«Il nostro – ha aggiunto Marina – è sempre un sopravvivere», un andare avanti giorno dopo giorno con il ricordo di Marco sempre vivo nella sua mente e in quella del suo papà, Valerio Vannini.

E mamma Marina in un giorno come quello di oggi, il giorno in cui non ha più potuto riabbracciare suo figlio, volge un pensiero anche ai tanti che in questi anni le hanno offerto amore e sostegno aiutandoli ad andare avanti in quella battaglia.

«L’unico aspetto positivo è che almeno la giustizia è stata fatta», ha proseguito ancora Marina, «e Marco è volato in cielo e da lassù ci guarda e ci protegge».

