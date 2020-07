Condividi Pin 21 Condivisioni

Iniziato questa mattina l’appello bis sulla morte del giovane di Cerveteri, Marco Vannini

Omicidio Vannini, in aula Federico Ciontoli

Iniziato questa mattina l’appello bis sull’omicidio di Marco Vannini.

Questa volta in aula non è presente Antonio Ciontoli accusato di aver premuto il grilletto contro Marco Vannini e condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale, ma il figlio Federico Ciontoli.

I legali della famiglia Ciontoli si sono opposti alla produzione della perizia sulla telefonata fatta dalla parte civile e chiesto alla Corte di tenere fuori dall’aula per tutto il processo la stampa.

AGGIORNAMENTI

La Difesa ha chiesto di ascoltare Viola Giorgini come testimone

La Difesa punta il dito sulla società Emme Team che si è occupata di ripulire l’audio della telefonata. Secondo i legali dei Ciontoli si tratta di una società “denunciata”

L’Avvocato della famiglia Vannini, Celestino Gnazi, non si è opposto alla richiesta della Difesa di ascoltare Viola Giorgini

Federico Ciontoli leggerà una dichiarazione a breve