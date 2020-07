Condividi Pin 1 Condivisioni

Sabato 11 luglio al via la pulizia della spiaggia della Frasca

Fare Verde Civitavecchia: ”Il Mare D’Inverno’ continua anche in estate”

“IL MARE D’INVERNO, classica manifestazione annuale che si svolge nel mese di gennaio e di febbraio, promossa da Fare Verde onlus quest’anno continua anche nel periodo estivo. Fare Verde Civitavecchia insieme all’associazione locale Gente Libera-Tu diventa come noi e, in collaborazione, per il ritiro dei rifiuti, con i SERVIZI ECOLOGICI PORTUALI hanno organizzato la pulizia della bellissima spiaggia della Frasca denominando l’evento “IL MARE D’INVERNO continua anche in Estate”, a cui parteciperà il Presidente Nazionale di Fare Verde onlus avv. Francesco Greco, in visita presso il locale gruppo.

Hanno aderito all’iniziativa l’ASSOCIAZIONE SOTTUFFICIALI D’ITALIA-Sezione di Civitavecchia, il COMITATO AMBIENTE BIOS E SANITA’, il gruppo RIPULIAMO CIVITAVECCHIA e Radio Blue Point Civitavecchia FM – Web Radio TV, radio ufficiale dell’evento.

Gli organizzatori della manifestazione, Paolo Giardini – Presidente di FARE VERDE Gruppo di Civitavecchia e Maurizio Esposito – Responsabile dell’attività del gruppo GENTE LIBERA-TU DIVENTA COME NOI, dichiarano che i volontari delle associazioni coglieranno anche l’occasione per annotare la tipologia e la quantità dell’immondizia raccolta sulla spiaggia e ricordano che è un dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni collaborare per tenerle pulite.

Per chi vuole partecipare, l’organizzazione rappresenta che la manifestazione si svolge nel rispetto della normativa COVID-19, l’appuntamento è per sabato 11 luglio alle ore 08.30, presso Strada Torre Valdaliga Nord (termine allevamento ittico). Eventuali informazioni: 347-3711687 e/o 349-4035913 posta elettronica: [email protected]”.