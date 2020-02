Condividi Pin 256 Condivisioni

Omicidio Vannini, attesa oggi la sentenza

Arriverà oggi la sentenza della suprema corte di Cassazione. Il processo inizierà alle ore 10.00: la famiglia di Marco è già arrivata presso il ‘Palazzaccio’ così come i legali. Tra pochi minuti inizierà il processo.

ORE 11.30

Il Procuratore Generale della Cassazione Elisabetta Ceniccola, sottolineando il ritardo nei soccorsi del 118 e ribadendo che Marco è morto per il ritardo nei soccorsi, ha chiesto il rinvio ad altra Corte di secondo grado, l’annullamento della sentenza e il rigetto del ricorso per Antonio Ciontoli oltre all’inammissibilità dei ricorsi degli altri famigliari.

“Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi”

In aula presente il ministro della difesa Trenta.

ORE 12.30

Hanno appena terminato il loro intervento le parti civili ovvero gli avvocati Celestino Gnazi e Franco Coppi.

“Ciontoli ha lasciato morire – ha spiegato Coppi – Marco Vannini. Ha mentito ai familiari. Ha mentito dicendo che si fosse ripreso annullando la chiamata al 118. Ha mentito al PIT. Antoni Ciontoli si stava rendendo perfettamente conto di come stavano andando le cose. Già per questo la sentenza meriterebbe di essere annullata”.

Ora toccherà alla difesa. Non è presente in aula Antonio Ciontoli.

"GIUSTIZIA PER MARCO VANNINI", tantissimi fuori dal 'Palazzaccio' attendono la sentenza della Cassazione Pubblicato da Baraondanews.it su Venerdì 7 febbraio 2020

LA DIRETTA





Omicidio Vannini, attesa oggi la sentenza della Cassazione. LA DIRETTA