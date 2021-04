Omicidio suicidio a Fiumicino, finanziere uccide la compagna e si toglie la vita

Share Pin 2 Condivisioni

Sgomento a Fiumicino davanti dove, in un appartamento, sono stati trovati morti nel pomeriggio di ieri un brigadiere della Guardia di Finanza di 52 anni e la compagna, 42enne.

Sul posto, nella serata di ieri la Scientifica per i rilievi e il magistrato di turno della procura della Repubblica di Civitavecchia.

Il fatto è avvenuto a di Isola Sacra zona centrale della città. L’evento ha radunato molte persone, tra cui diversi colleghi finanzieri del brigadiere, in servizio presso la Compagnia di Fiumicino, che si sono stretti nel dolore tra l’incredulità per l’accaduto.

Nessuna ipotesi viene scartata al momento anche se la più accreditata è di un caso di omicidio-suicidio. I due corpi sono stati trovati uno accanto all’altro, nell’abitazione di lei. A trovare i corpi una ufficiale della Compagnia di Fiumicino che, preoccupata per non aver visto al lavoro il brigadiere che non si era presentato in servizio e non riuscendo a contattarlo in alcun modo, era andata a cercarlo a casa della compagna.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dal medico legale sembrerebbe che l’uomo abbia ucciso la compagna e si sia poi suicidato con un colpo di pistola alla testa.

Per le indagini procede la Guardia di finanza con il supporto del Commissariato di Polizia di Fiumicino.