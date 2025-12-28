Oltre 1600 visitatori al presepe vivente di Tarquinia. Il monastero di Santa Lucia apre le porte alla rievocazione.

Oltre 1600 visitatori hanno partecipato alla rievocazione inaugurale del presepe vivente di Tarquinia, ospitata nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine. Lo rende noto un comunicato stampa della Segreteria del Sindaco Francesco Sposetti.

La rappresentazione si è sviluppata lungo un percorso immersivo all’interno della struttura. Un itinerario animato da scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume. Pensato per ricreare atmosfere autentiche e valorizzare un luogo di altissimo valore storico, artistico e spirituale. Il monastero ospita le Monache Benedettine del Santissimo Sacramento.

Nel comunicato viene espresso un ringraziamento alla comunità delle suore che ha aperto le porte del monastero, generalmente chiuso al pubblico. Ringraziamenti anche alla Polizia Locale, alle forze dell’ordine e all’Aeopc per il supporto nella gestione dell’evento. Oltre che ai figuranti che hanno preso parte alla rievocazione.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Presepe Vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio 2026, quando è previsto il tradizionale arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, con una sfilata per le vie del centro storico. Rinnovando uno dei momenti più attesi e spettacolari della rievocazione