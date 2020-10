Share Pin 2 Condivisioni

Si rinnova la tradizione: anche quest’anno Barrel propone la cucina tipica dell’Oktoberfest: stinco di maiale, würstel, bretzel, gulash, kartoffelsuppe e strudel di mele… menù alla carta!

Barrel “Osteria nel Borgo”: Venerdì 9 Ottobre a Cerveteri arriva la tradizione tedesca dell’Oktoberfest, la famosa festa dedicata alla birra, al divertimento e alla cucina bavarese.

Come Alessia Crovella & company hanno già proposto con successo nelle passate edizioni dell’evento, anche quest’anno Barrel propone un menù à la carte che permette di scoprire e provare tante specialità della cucina tipica della regione tedesca della Bavaria.

Stinco di maiale, würstel, bretzel, gulash, kartoffelsuppe, strudel di mele… c’è molto da scoprire. Ma senza obbligo, perché non c’è alcun menù fisso: al fianco delle specialità dell’Oktoberfest ci saranno anche le proposte di Barrel Osteria nel Borgo, con il suo stile classico e moderno allo stesso tempo, la cantina fornitissima e le bontà fatte in casa.

Barrel Osteria nel Borgo, nel cuore di Cerveteri, in una delle piazzette più suggestive del territorio, tra le mura medievale e l’affaccio panoramico sul mare e sui territorio etruschi, è un punto di riferimento per chi vuole mangiare bene senza spendere troppo: alta qualità, prezzi onesti, questo è il compromesso che negli anni ha premiato Barrel.

È possibile prenotare un tavolo on-line ed effettuare, sempre on-line, i propri ordini per la consegna a domicilio (delivery) e per l’asporto (take away) grazie al sistema BaraondaFood: per prenotare ed ordinare da Barrel cliccare qui.

Per chi preferisce usare il telefono, i contatti del Barrel sono i seguenti: 338 4981303 – 06 9953252

Indirizzo: P.zza Risorgimento 16, Cerveteri











Il Menù speciale dell’Oktoberfest bavarese da Barrel – Osteria nel Borgo

