“Operazione Stanley”. Eseguite dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale 6 Misure cautelari

Tra i principali riscontri investigativi si riassumono i seguenti:

Un italiano con precedenti di polizia per reati specifici veniva tratto in arresto per spaccio e detenzione di cocaina per un peso lordo di 7 grammi suddivisi in dosi;

Successivamente veniva arrestato per detenzione un corriere, utilizzato dagli indagati poichè beccato con 3 Kg di marijuana;

Un cittadino straniero, a seguito di perquisizione eseguita sulla propria autovettura, è stato trovato in possesso di 235 grammi di cocaina debitamente occultata in uno scomparto creato ad hoc all’interno del veicolo e tratto in arresto;

Uno degli indagati invece è stato arrestato sempre per lo stesso reato : trovato con 3 Kg di marijuana, suddivisa in tre involucri in plastica trasparente nonchè diverso materiale utile per la coltivazione com lampade, aeratori, timer e fertilizzanti;

Un altro bersaglio investigative è stato arrestato perchè “pizzicato” con della cocaina pari a 13 grammi lordi e 5 grammi di hashish ;

Da ultimo è stato arrestato un italiano perchè colto in flagranza di reato : trovato con 60 grammi di fumo e 3 grammimaria .

A conclusione indagine, Il GIP della locale Procura della Repubblica, su richiesta del Pubblico Ministero ha emesso 6 misure cautelari di cui 3 in carcere e 3 agli arresti domiciliari nei confronti degli indagati.

