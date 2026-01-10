Un evento per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla
Oggi al Granarone Indino, Travagliati e Supnick in concerto –
Un appuntamento straordinario di musica e solidarietà oggi alle ore 18:00 al Granarone a Cerveteri, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.
Ad esibirsi, Stefano Indino con “Musikeria”, accompagnato da Augusto Travagliati e Michael Supnick in un concerto eccezionale.
L’ingresso è gratuito con offerta libera a sostegno di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà impegnata da oltre mezzo secolo nella ricerca scientifica e nel sostegno alle persone con sclerosi multipla.