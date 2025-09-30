Odore nauseabondo a Cerveteri: FdI chiede risposte al Sindaco con un’interrogazione urgente

CERVETERI, 30 settembre 2025 – La questione dei miasmi notturni che da mesi affliggono diverse zone di Cerveteri è approdata ufficialmente in Consiglio Comunale. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (FdI) ha presentato in data 29 settembre 2025 un’interrogazione ufficiale al Sindaco, chiedendo che riferisca in aula sui fatti denunciati e sulle iniziative adottate per arginare il fenomeno.

Le segnalazioni, che si ripetono quasi tutte le notti fin dall’inizio dell’estate, riguardano odori nauseabondi e di bruciato avvertiti da numerosi cittadini in diverse aree del comune.

Fumi notturni e rischio ambientale

L’interrogazione del gruppo FdI parte dalla premessa che quelli che inizialmente sembravano sporadici “falò” sono aumentati in maniera esponenziale, in particolar modo nelle zone di Cerenova, Valcanneto e Borgo San Martino.

I consiglieri esprimono forte preoccupazione per la natura di questi odori, ritenendo che provengano “sicuramente sprigionati nell’aria a seguito di errato smaltimento di rifiuti tossici alla quale viene dato fuoco da persone irresponsabili arrecando danni irreversibili all’ambiente, alla salute umana e a quella degli animali.”

Le richieste ufficiali al Sindaco

Di fronte a quanto denunciato anche a mezzo stampa e sui social, il gruppo FdI chiede al Sindaco di fare chiarezza su tre punti fondamentali:

Se, a seguito delle numerose segnalazioni, sono state attenzionate i fatti alle Autorità competenti. Se la Polizia Locale, di concerto con le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ha avviato indagini al riguardo. Se sono stati individuati i responsabili dei fatti denunciati e se sono stati adottati eventuali provvedimenti e sanzioni.

Il gruppo FdI è composto dai consiglieri Luigino Bucchi, Salvatore Orsomando, Luca Piergentili, Vilma Pavin e Alessandro Fondate, che con questa iniziativa intendono sollecitare una risposta decisa dell’Amministrazione comunale per tutelare la salute pubblica e l’ambiente.