Occupazione, Marietta Tidei – Riceviamo e pubblichiamo:

“In questi giorni sta per scadere il contratto della Nuova SAIR e circa 80 lavoratrici e lavoratori, operatori sociosanitari (OSS), rischiano di perdere il proprio posto di lavoro.

Ho voluto sollecitare la direzione generale dell’ASL, di cui conosco la sensibilità rispetto ai diritti e al benessere dei lavoratori, affinché si attivi con tutte le energie possibili per verificare la possibilità di salvaguardare l’occupazione di queste persone.

Occupazione, Marietta Tidei: “Urgente trovare soluzione per i lavoratori della Nuova Sair”

Ritengo fondamentale che, anche sperimentando procedure e soluzioni nuove, si riesca a tutelare i posti di lavoro. Non possiamo permettere che donne e uomini che durante l’emergenza Covid hanno dato tutto, con professionalità, impegno e dedizione, oggi si ritrovino senza occupazione.

Sarebbe una perdita grave per il nostro territorio, già segnato da altre crisi occupazionali, e una dispersione di competenze preziose.

Sono certa che la ASL RM 4 farà di tutto per trovare una soluzione, anche valutando vie inedite, e la politica deve accompagnare e sostenere questo percorso, mettendo al centro il lavoro e la dignità delle persone.”

Lo dichiara in una nota la capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.