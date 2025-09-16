Nuovo manto stradale in Via Umberto Badini, iniziati i lavori

Dopo la pausa estiva riparte il “Piano Asfalti 2025” del Comune di Cerveteri

Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Umberto Badini. Cantieri che rientrano all’interno del “Piano Asfalti 2025”, l’appalto da quasi un milione di euro del Comune di Cerveteri e che ha visto la riasfaltatura di diverse arterie stradali a Campo di Mare, a Cerenova, a Cerveteri capoluogo e che si sposterà poi al Borgo del Sasso.

“Dopo via Umberto Badini i lavori proseguiranno in via Rio dei Combattenti e in Largo Almunecar, prima di spostarsi in via Patrizi Montoro al Sasso – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – siamo però pronti già con il ‘Piano Asfalti 2026’, inserito all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche: lavori per ulteriori 950mila euro, già progettati e deliberati e che interesseranno via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova e via Montegrappa, un tratto di via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri capoluogo. Cantieri che apriranno anche in via San Paolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Boietto e quella con via del Ferraccio. Non appena sarà pubblicata la gara d’appalto ne daremo chiaramente notizia alla cittadinanza”.