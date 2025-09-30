Nuovo manto stradale in Via Patrizi Montoro al Sasso: si conclude il “Piano Asfalti 2025”

L’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti: “Continua l’impegno per una viabilità migliore”

“In queste ore stiamo procedendo al rifacimento del manto stradale di via Patrizi Montoro al Sasso. È l’ultima delle strade inserite all’interno del ‘Piano Asfalti 2025’, per il quale abbiamo investito 950mila euro. Il mio ringraziamento è per il Geometra Federico Feriozzi e per tutto l’ufficio opere pubbliche e per la Ditta Elpidia 2000, che hanno eseguito e svolto i lavori con estrema precisione e puntualità, nel pieno rispetto del progetto approvato”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.

“I cantieri sono iniziati lo scorso luglio da Campo di Mare, dove abbiamo riasfaltato interamente via dei Convolvoli e via delle Azalee – aggiunge l’Assessore Luchetti – successivamente ci siamo spostati a Cerenova, in via Fiesole, via Tuscolo e via Satrico. Poi i lavori hanno raggiunto Cerveteri capoluogo e più dettagliatamente via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Brandolini, via Ezio Brandolini e Largo Almunecar. Oggi al Sasso, si stanno concludendo invece i lavori di via Patrizi Montoro”.

“Ma non finisce qui il lavoro – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – in Giunta abbiamo approvato già il progetto per il 2026, che riguarderà via Toti, via Sterpeto, via Suessola, via Vadimone e via Perusia a Cerenova, via Montegrappa, via Diaz, via Friuli e via Renato Morelli a Cerveteri capoluogo e un lungo tratto di via di San Paolo, dall’intersezione con via del Boietto all’intersezione con via del Ferraccio. Man mano che proseguirà l’iter amministrativo, ne darò chiaramente riscontro alla cittadinanza”