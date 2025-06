Nuovo campo da beach volley a Santa Severa, Tidei e Ferullo: “Un passo avanti per i servizi e l’eccellenza turistica” –

Questa mattina, a Santa Severa, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo campo da beach volley presso lo stabilimento “La Scogliera”, un’iniziativa che segna un importante passo avanti nell’offerta di servizi e spazi ricreativi per cittadini e turisti. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Pietro Tidei, l’Assessore allo Sport Marina Ferullo e il titolare dello stabilimento, Galli. Il nuovo campo, realizzato su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e messo a disposizione gratuitamente dal gestore dello stabilimento, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. “Quando i titolari degli stabilimenti balneari si mettono a disposizione dell’Amministrazione comunale per migliorare la qualità dei servizi e offrire sempre più spazi ai giovani, questo significa guardare al futuro,” ha sottolineato il Sindaco Tidei, con l’Assessore Ferullo che ha ribadito l’importanza di tale sinergia. L’obiettivo è chiaro: elevare l’offerta turistica di Santa Severa, già riconosciuta come un fiore all’occhiello del territorio, puntando all’eccellenza dei servizi.

Impegno per la Mobilità: Nuovi Parcheggi a Santa Severa

Consapevoli dell’importanza di una viabilità efficiente, il Sindaco e l’Assessore hanno annunciato un impegno concreto per l’individuazione di nuove aree di sosta. “Ci siamo impegnati a reperire nuovi spazi per parcheggi a disposizione degli stabilimenti balneari, in particolare nell’area del Castelletto, in località Grottini,” ha dichiarato il Sindaco. La nuova dirigenza della Santa Marinella Servizi, recentemente nominata, avrà il compito prioritario di reperire questi spazi per la realizzazione di parcheggi provvisori, fondamentali per decongestionare le aree più vicine agli stabilimenti.

Visione a Lungo Termine: Sottopasso Pedonale e Sviluppo Urbano

Guardando al futuro, l’Amministrazione ha presentato una proposta ambiziosa legata allo sviluppo urbanistico. In relazione ai prossimi cento appartamenti che verranno realizzati, si intende proporre, tramite l’utilizzo di una tecnologia “spingitubo”, la creazione di un sottopasso pedonale all’altezza della via Aurelia. Questo permetterà di reperire un’ampia area di parcheggio al di sopra dell’Aurelia, facilmente raggiungibile a piedi (circa 200-300 metri) dalla spiaggia. Questa soluzione sarà imposta alla società o ai vincitori del concorso per la realizzazione dei nuovi complessi residenziali, risolvendo in modo significativo il problema dei parcheggi e favorendo un accesso più agevole al litorale.

Santa Severa: Eccellenza Naturale e Potenziale Turistico

“Oggi è un primo passo con il campo da beach volley, il secondo sarà trovare parcheggi sufficienti,” ha concluso il Sindaco. “Vogliamo puntare molto su Santa Severa perché riteniamo che sia veramente un fiore all’occhiello di tutto il Lazio.” Il litorale di Santa Severa vanta un’acqua certificata dall’ARPA come una delle più pulite del Lazio, sabbia pulita e un clima ideale. L’Amministrazione intende capitalizzare queste risorse naturali, ampliando le possibilità di accoglienza per i numerosi turisti e romani che scelgono Santa Severa, cercando la piena collaborazione degli operatori balneari per raggiungere i più alti standard di qualità.