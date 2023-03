L’8 marzo verranno presentati i nuovi “Can Primi Mesi”, corsi di accompagnamento alla nascita, nei consultori di Cerveteri e Ladispoli. Con l’occasione, verrà attivato il centro prelievi di Cerveteri e donata un’opera alla struttura di Ladispoli

In occasione della festa della donna, i consultori di Cerveteri e Ladispoli presenteranno i nuovi “Can Primi Mesi”, ovvero i corsi di accompagnamento alla nascita. Non solo, sarà anche l’occasione per attivare il centro prelievi di Cerveteri che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00. Il servizio sarà prenotabile tramite CUP e il pagamento potrà essere realizzato solo tramite POS. A Ladispoli, invece, oltre all’illustrazione dei nuovi corsi, verrà presentata anche un’opera realizzata da Ciccone e donata al consultorio.

L’appuntamento è per l’otto marzo, in particolare a Ladispoli, in via Nino Bixio alle ore 10, mentre alle 11:30, in via Martiri delle Foibe 95, sarà il turno di Cerveteri. Entrambe le presentazioni sono patrocinate dal rispettivo comune e vedono il sostegno della Regione Lazio e della ASL Roma 4.

Le due iniziative si iscrivono all’interno di una cornice più ampia di corsi e aiuti che vengono proposti regolarmente dai due consultori, fiore all’occhiello del nostro territorio.