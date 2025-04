Nuova provincia, l’ex consigliere di Città Metropolitana Ascani: “La proposta migliore è quella di istituire una metropoli federale” –

Sulla questione di costituire una nuova Provincia, denominata “Porta d’Italia”, interviene anche l’ex consigliere comunale di Ladispoli e di Città Metropolitana di Roma Capitale Federico Ascani.

“La proposta migliore – dichiara Ascani, intervistato da Canale 10 – è quella di istituire una metropoli federale. Ritengo infatti tale come la via giusta da seguire. Un provvedimento da effettuare certamente con coraggio e investimenti, rafforzando da ultimo lo stesso concetto di Città Metropolitana.”

Federico Ascani

“L’idea prevede la creazione di zone omogenee – spiega l’ex consigliere di Città Metropolitana – , ognuno con un rappresentante capace di farsi valere in un luogo dove poi tutti insieme prendano le decisioni giuste, per quello che già è un territorio in comune, quello di Roma Capitale e della metropoli romana.”

“Una provincia nasce per mettere insieme il luogo comune principale e quelli del suo hinterland, dovuto essenzialmente al rapporto naturale instaurato tra chi vive in provincia e chi nel capoluogo. Quindi, smembrarlo, come il caso della proposta della nuova provincia Porta d’Italia, farebbe perdere il senso stesso della provincia. Concetto che invece è da rafforzare e da migliorare.” – conclude Federico Ascani