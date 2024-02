Nuova apertura a Ladispoli: è arrivato Enzima

Pane, pizza e sfogliati sono i cavalli di battaglia di Enzima. Luca e Luana Di Stefano vi aspettano nel cuore di Ladispoli

Enzima ha ufficialmente aperto i battenti, la nuova attività nel cuore di Ladispoli è stata inaugurata ufficialmente il 28 gennaio. Non è semplice definire Enzima, si potrebbe parlare di pizzificio o di forno 2.0. In via Odescalchi 123 è possibile trovare non solo pizza, ma anche pane, cornetti, bombe e ciambelle. Tutto è rigorosamente fatto in casa, dagli impasti alle creme e sempre con lievitazione naturale. A questo si aggiungono preparazioni di cucina contemporanea per concedere pasti golosi ai clienti. Ma dove nasce quest’idea?

Luca e Luana Di Francesco avevano il desiderio di fare a Ladispoli qualcosa di nuovo. Enzima nasce proprio dalla passione di Luca, che a soli 27 anni, ha deciso di investire sul territorio. Nonostante la giovane età, Luca ha studiato e viaggiato, accumulando così un bagaglio di esperienze importanti. È proprio lui a raccontarle: “Finiti gli studi, un po’ per fortuna, un po’ per mio padre, ho iniziato il mio percorso nel campo della cucina e sono finito nel mondo dei lievitati. Inizialmente ho lavorato in un forno a Roma, poi Ladispoli, ma sentivo l’esigenza di scoprire altro. Così mi sono trasferito all’estero e ho vissuto diversi mesi in Francia. Lì, ho avuto il primo contatto con il loro metodo. Poco dopo, ho ricevuto una chiamata da New York dove ho lavorato nella pizzeria al taglio del Presidente dell’Associazione Pizzaioli Italiani”.

“Sono tornato in Italia poco prima del lockdown. Qui ho continuato a lavorare e studiare. Sono stato lievitista per uno dei migliori bar d’Italia secondo la guida del Gambero Rosso e ho lavorato alla Clementina a Fiumicino. Nel frattempo ho fatto corsi di aggiornamento riconosciuti anche dalla Regione Lazio. La formazione è stata importante. Ho seguito i corsi di A Tavola con lo Chef e avere la possibilità di lavorare con dei professionisti ti dà una base solida su cui poter lavorare”.

“Sentivo che era arrivato il momento di unire tutte queste esperienze e creare un progetto nuovo. La decisione di aprire a Ladispoli è stata piuttosto naturale, è la nostra città natale. Punteremo molto sulla qualità della materia prima e tratteremo prettamente prodotti italiani, quando possibile del territorio. Cercheremo di seguire la stagionalità degli alimenti con l’intenzione di far scoprire ai nostri concittadini dei gusti nuovi”.

Enzima sarà aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 22:00. Luca, Luana e i loro collaboratori vi aspettano per provare i loro prodotti in un locale nuovo di zecca con un accogliente dehors.