Nuoto: risultato straordinario per Davide Lapenna che conquista il pass per i Campionati Italiani

Condividi Pin 34 Condivisioni

Tempo record nei 400 stile. È il terzo pass consecutivo conquistato dall’atleta de Il Gabbiano di Ladispoli

Nuoto: risultato straordinario per Davide Lapenna c

Uno straordinario risultato per Davide Lapenna che conquista automaticamente i Campionati Italiani Giovanili di Nuoto con un tempo eccezionale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Gioia immensa da parte di tutti i suoi tifosi, dei preparatori sportivi e dei compagni.





Davide Lapenna, nuotatore eccellente, appena diciassettenne, classe 2002, ha stupito nei 400 Stile Libero con il tempo record di 3’57’’1.

Ben 3 secondi sotto il tempo limite di categoria, fissato a 4’00’’5.

«Un tempo veramente super che gli permetterà di partecipare ai campionati italiani» ha commentato Guido Deleuse, patròn del Centro Sportivo “Il Gabbiano” di Ladispoli, dove si allena Davide, aggiungendo anche: «Roba seria!».

Un risultato eccezionale, considerando che Davide gareggiava solo per la seconda volta sui 400.

In realtà questo atleta non è nuovo ai record, a livello giovanile è considerato oggi tra i primi 10 in Italia e nella stagione in corso ha già ottenuto il pass per i Campionati Italiani sia nei 200 misti (con il tempo di 2’05’’7) che nei 400 misti (con 4’28’’0). Numeri importanti.

Entusiasmo e orgoglio da parte dei preparatori. «I risultati di Davide sono il frutto del sacrificio» ha spiegato l’allenatore del team di nuoto de Il Gabbiano, Angelo Mencarini «Si allena con noi per la quarta stagione consecutiva. Se consideriamo che i primi tre anni, lui che è di Monte Romano, è stato costretto a fare la spoletta tra casa sua e il nostro centro sportivo ogni giorno, ci rendiamo conto di quanta grinta ha. Ora che vive qui a Ladispoli, insieme a suo fratello, anche lui nuotatore, può concentrarsi di più sui risultati sportivi. E ce lo sta dimostrando in pieno».

Con questo risultato Davide ottiene il terzo pass consecutivo ai campionati nazionali di categoria.

In bocca al lupo!