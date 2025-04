Nuoto artistico: le ragazze del Tyrsenia Syncro qualificate al Campionato Estivo di Savona –

Da Tyrsenia Syncro riceviamo e pubblichiamo:

Le nostre RAGAZZE si sono qualificate per il Campionato Estivo che si terrà a Savona a inizio luglio! Un grande traguardo che conferma il talento e l’impegno di tutte le nostre atlete.

ESORDIENTI A: 6º posto per Marta Mazzer!

10ª società in Italia su 59 partecipanti!!!

Un risultato incredibile, frutto del lavoro di squadra e dei risultati ottenuti durante tutto il campionato.

Il prossimo step? Il Campionato Italiano Estivo a Riccione a fine luglio!

Siamo enormemente orgogliosi della nostra società: in soli due anni di attività agonistica, siamo arrivati a questi traguardi. Ma il percorso non finisce qui, c’è ancora tanto da lavorare per raggiungere nuovi obiettivi!

Forza ragazze!