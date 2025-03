Numerose auto in sosta prese di mira dai ladri nel quartiere Miami di Ladispoli

Nei giorni scorsi, a Ladispoli, nel quartiere residenziale di Miami, dei ladri alla ricerca di denaro e di oggetti di valore, hanno preso di mira, e danneggiato, numerose automobili. Non è ancora chiaro se si tratti di un ladro isolato, o di una banda dedita a questo tipo di reati.

Ma il fenomeno sta raggiungendo dimensioni che preoccupano i residenti. In una notte sono almeno quattro le vetture prese di mira nel quartiere di Miami. In particolare, nelle vie Montana e Alabama.

Queste spiacevoli notizie sono state divulgate su diverse pagine social. In particolare, le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente di Ladispoli, hanno denunciato sulla loro pagina ufficiale di Facebook un furto ai loro danni: “Purtroppo, durante la notte, nel quartiere Miami si sono verificati ulteriori furti nelle auto, tra cui quella di un nostro membro che aveva accidentalmente lasciato il suo fratino all’interno. Nonostante fosse ben custodito, è stato rubato dal malintenzionato che ha anche causato danni al veicolo”.

Preoccupati di un uso improprio del loro fratino rubato, un indumento caratteristico del loro lavoro, hanno lanciato un appello ai cittadini: “Se vi capita di vedere uno dei nostri fratini abbandonato, o peggio, usato impropriamente, vi preghiamo di contattarci”.

Naturalmente non sono mancate le segnalazioni sui social dei cittadini residenti del quartiere. In un post, la signora Cinzia scrive che: “Hanno aperto due vetture. Quella mia e quella di mio marito. Hanno portato via occhiali da sole, la crema per le mani e altri oggetti. Non è la prima volta che ci capita e ora siamo stufi”. Segnalazioni simili sono stare pubblicate da altri abitanti del quartiere. Facendo intuire come la situazione sia diventata per loro insostenibile.

La signora Anna scrive in un altro post: “Qualche giorno fa hanno aperto la macchina alla nonna di un mio collega portandole via la borsa. Precisamente è avvenuto nella zona del Cerreto”.

La richiesta di tutti è naturalmente quella di un maggior controllo e presidio da parte delle Forze dell’Ordine. Tommaso Forese, membro del Comitato del Miami, chiede, a nome di tutti i residenti, di intensificare la sorveglianza nel quartiere.