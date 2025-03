L’intervista al Consigliere comunale Gianluca Paolacci

Martedì Grasso, a Cerveteri centro, sfileranno i carri allegorici di Carnevale – di Giovanni Zucconi

È ormai ufficiale. Si sono completati gli ultimi preparativi per la sfilata dei carri allegorici a Cerveteri. La data definitiva è quella di martedì prossimo, alle ore 17:00. Nel giorno di Martedì Grasso, che tradizionalmente chiude il Carnevale, sfileranno a Cerveteri i carri che hanno avuto un così grande successo sabato e domenica scorsi a Cerenova.

Abbiamo sentito telefonicamente l’artefice principale di queste manifestazioni, il Consigliere comunale Gianluca Paolacci. Che ha voluto innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno contributo alla fattibilità e al successo delle varie sfilate. In particolare, quella inedita di Cerveteri.

Il Consigliere comunale, Gianluca Paolacci

“Devo sottolineare l’impegno assoluto dei ragazzi della Pro Loco che stanno combattendo veramente contro il tempo. E l’impegno del Comando dei Vigili della Polizia locale. Tutti loro, e in particolare la comandante Cinzia Luchetti, sono stati davvero fantastici. Sostenendoci e supportandoci in tutto. Aggiungo un ringraziamento anche al Sindaco Elena Gubetti che, nonostante gli impegni, ieri ha passato mezza giornata al telefono con me per organizzare la sfilata, e chiudere alla grande il Martedì Grasso a Cerveteri.

Quindi martedì 4 marzo, alle ore 17:00, ci sarà la sfilata dei carri a Cerveteri centro. E regaleremo questa bella giornata di fine Carnevale a tutti i bambini della nostra città, e non solo.”

Ricordiamo che oggi, alle ore 15:00, prenderà il via a Ladispoli, la sfilata dei carri allegorici di Carnevale. Come è noto, parteciperanno alla sfilata anche i carri allegorici realizzati a Cerveteri. Quelli che hanno partecipato alle manifestazioni di sabato e domenica scorsi a Cerenova. E che parteciperanno alla sfilata a Cerveteri centro, martedì prossimo.

Il Consigliere Paolacci ha poi sottolineato, nella nostra intervista, come questa partecipazione dei carri di Cerveteri alla sfilata di Ladispoli dia sicuramente lustro alla nostra città.