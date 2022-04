Il consigliere regionale del Pd, Michela Califano, commenta il rifinanziamento del progetto che vede coinvolte oltre 300 strutture ricettive, tour operator e agenzie di viaggi

“Più Notti più Sogni”, Califano: “Un modo per valorizzare il nostro immenso patrimonio” –

Una o due notti gratuite per chi prenota la propria vacanza nel Lazio. Sconti su attività e servizi turistici per chiunque decida di visitare il nostro splendido territorio. Anche quest’anno rifinanziamo ‘Più Notti più Sogni’ un modo per valorizzare il nostro immenso patrimonio storico, culturale e naturalistico.

L’iniziativa, valida fino al 30 novembre, prevede un pernottamento in più gratuito se vengono prenotati e utilizzati due o tre notti nella stessa struttura ricettiva, e regala due notti di soggiorno in più, se ne vengono prenotate e utilizzate cinque. Inoltre, viene offerta la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio a 360 gradi, unica e personalizzata, attraverso le experience, attività e servizi turistici, i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla nostra Regione generando uno sconto significativo ai viaggiatori.

Si tratta di una delle tante iniziative che abbiamo messo in campo per rilanciare la nostra Regione dopo due anni di pandemia e far conoscere a più turisti possibile le nostre bellezze. Un ringraziamento va al Presidente Zingaretti e agli assessori Leodori e Corrado per il loro lavoro.

Sono complessivamente oltre 300 le strutture ricettive, tour operator e agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa, con una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale.

Per prenotare è necessario contattare le strutture ricettive e gli operatori elencati sul sito Visit Lazio.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano