Notte di Capodanno, 160 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del comando di Roma –

Nella notte di capodanno il comando di Roma ha effettuato 160 interventi, in gran parte dovuti ad incendi di cassonetti, ascensori bloccati, soccorsi a persona all’interno di abitazioni e diversi incidenti stradali. Di rilievo è da segnalare l’incendio di un capannone contenente merce varia e macchinari da lavoro in via dell’acqua vergine n. 200 e un grave incidente stradale in via Tancredi di Chiaraluce dove due persone sono state portate in ospedale dal 118 in condizioni gravi.