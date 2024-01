La rockstar senese è salita sul palco alle ore 22:30 e per 2 ore abbondanti ha accompagnato la folla al saluto per l’arrivo del nuovo anno

Capodanno a Ladispoli, 10 mila persone al Concerto della Nannini. Grando: “L’anno prossimo replichiamo” –

di Marco Di Marzio

La pioggia che ha accompagnato la giornata fino al pomeriggio, per poi riproporsi 30 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, non ha fermato quello che appariva come una certezza, la materializzazione del successo annunciato.

10 mila persone si sono recate in Piazza Falcone a Ladispoli per attendere l’arrivo del nuovo anno, con la curiosità di conoscere dal vivo e di farsi coinvolgere emotivamente da Gianna Nannini, la regina del rock italiano per tutti gli appassionati di musica, così come per il Sindaco Alessandro Grando che annunciandola nell’intervista di sabato a Baraondanews ha visto produrre un video capace di raccogliere 10 mila visualizzazioni in 48 ore.

Con uno spazio interessato quanto tre volte Piazza Rossellini, un inedito nella storia della città balneare, quello andato in scena ieri sera è per dimensione un evento che si inserisce nell’elenco delle serate di questo Capodanno più importanti d’Italia, che ha visto come ospite l’artista musicale che si inserisce tra i 10 più seguiti nella penisola e non solo, oltre a tutto ciò che rappresenta la sua persona per storia e professione.

Le esibizioni hanno avuto inizio a partire dalle ore 21:30, con questo programma: Dj set Ed7more + Johanna Martes Vidal; Concerto live di Gianna Nannini; Dj set Ema Stokholma. Con il termine previsto alle ore 2:00, la rockstar senese è salita sul palco alle ore 22:30 e per 2 ore abbondanti ha accompagnato la folla al saluto per l’arrivo del nuovo anno.

Provenienti da ogni dove, dall’Italia e non solo, l’occasione ha permesso a tutti i presenti di poter cantare in compagnia della propria beniamina i suoi brani più popolari, chiusi a grande richiesta con “Un’estate italiana”, dedicata al Mondiale di Calcio di Italia 1990, cantata in coppia nel 1989 con Edoardo Bennato, anche lui presente a Ladispoli nel 1988.

Lo scoccare della mezzanotte il tradizionale brindisi, bevendo uno spumante dal sapore diverso, fatto di emozioni al momento, di speranze verso futuro diverso e migliore.

Grando soddisfatto: “Ve lo avevamo promesso. Ho detto a Gianna di non prendere impegni perché l’anno prossimo replichiamo”

“Ve lo avevamo promesso, ed è stata una serata meravigliosa per davvero. È stato un piacere trascorrerla in vostra compagnia. Buon anno nuovo. P.S. Ho detto a Gianna di non prendere impegni perché l’anno prossimo replichiamo.”

Lo dichiara il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dal proprio profilo Facebook.