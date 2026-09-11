Nottata di duro lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia: allagamenti a Osteria del Curato

È stata una nottata di intenso lavoro quella appena trascorsa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Oltre agli interventi di routine, intorno alle 23, gli uomini della caserma Bonifazi sono stati chiamati a intervenire nel Comune di Roma, nella zona di Osteria del Curato, per una serie di allagamenti.

L’emergenza, con ogni probabilità, è stata causata dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio. I Vigili del fuoco sono arrivati sul posto con attrezzature per il medio pompaggio, idrovore e motopompe da svuotamento, necessarie per fronteggiare l’ingente quantità d’acqua penetrata all’interno di numerose abitazioni e nei seminterrati.

Le richieste di soccorso sono state numerose e l’equipaggio della 17A è rimasto impegnato nelle operazioni per gran parte della notte, lavorando per liberare gli ambienti dall’acqua e riportare le situazioni alla normalità.

Un intervento particolarmente impegnativo, dunque, che ha richiesto ore di lavoro da parte dei soccorritori civitavecchiesi.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti.