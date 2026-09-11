Ogni veicolo costituisce un lotto autonomo e potrà essere aggiudicato separatamente. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 14 del 12 ottobre 2026

Flavia Servizi mette all’asta otto mezzi aziendali: sei scuolabus e due autocarri –

LADISPOLI – Flavia Servizi ha indetto una procedura di asta pubblica per la vendita di otto automezzi di proprietà della società: sei scuolabus e due autocarri.

I mezzi messi in vendita sono stati suddivisi in singoli lotti, ciascuno dei quali potrà essere oggetto di una distinta aggiudicazione. Sarà quindi possibile presentare un’offerta anche per un singolo veicolo, secondo le modalità e le condizioni previste dall’avviso pubblico.

Per ogni automezzo la documentazione predisposta da Flavia Servizi riporta le principali caratteristiche, tra cui identificativo, targa, marca e modello, anno di immatricolazione, chilometraggio rilevato – ove disponibile – eventuali informazioni tecniche e prezzo posto a base d’asta. È inoltre disponibile la relativa documentazione fotografica.

Le caratteristiche dei veicoli e i rispettivi valori a base d’asta sono contenuti negli Allegati A e A1 dell’avviso. Le informazioni riportate hanno carattere descrittivo e informativo e dovranno essere valutate dagli interessati anche tenendo conto della possibilità di effettuare il sopralluogo sui mezzi secondo quanto previsto dalla procedura.

La scadenza fissata per la presentazione delle offerte è alle ore 14 di lunedì 12 ottobre 2026.

L’avviso completo, con le modalità di partecipazione, le condizioni dell’asta, le caratteristiche degli otto mezzi e la relativa documentazione, è disponibile al seguente link: