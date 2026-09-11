Iniziativa organizzata insieme al Gruppo Archeologico Romano Cerveteri-Ladispoli, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il Patrocinio del Comune di Cerveteri. Appuntamento al Parcheggio della Necropoli della Banditaccia

“La notte internazionale della Luna” alla Necropoli di Cerveteri con il Gruppo Astrofili Palidoro –

Un evento unico e suggestivo in un luogo unico al mondo: la Necropoli Etrusca della Banditaccia. Sguardo all’insù sabato 19 settembre a Cerveteri: il Gruppo Archeologico Romano Cerveteri – Ladispoli, con il Gruppo Astrofili Palidoro, con la collaborazione del Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia presenta “La notte internazionale della Luna”, un evento che si aprirà con una passeggiata nel mistero etrusco lungo la Via degli Inferi, a cura del Gruppo Archeologico di Cerveteri-Ladispoli e che proseguirà, a partire dalle ore 19:30 con l’osservazione della Luna attraverso i preziosi telescopi del Gruppo Astrofili Palidoro.

“Insieme al Gruppo Astrofili Palidoro e al Gruppo Archeologico Romano vivremo un viaggio tra cielo e storia, all’interno di una cornice unica al mondo come la Necropoli Etrusca della Banditaccia – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un pomeriggio che si aprirà con un tour lungo la via degli Inferi e che proseguirà poi con l’osservazione della luna con moderni telescopi e il supporto di astrofili esperti. Non mancheranno racconti, spiegazioni, illustrazioni e curiosità sulla storia di Cerveteri e degli Etruschi. Una serata emozionante da vivere sotto le stelle ed una luna che si prospetta essere davvero meravigliosa”.

“Le iniziative proposte dal Gruppo Astrofili di Palidoro da sempre suscitano un grande interesse ed un pubblico davvero numeroso – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – anche lo scorso anno, sempre nel mese di settembre, in occasione dell’eclissi di luna, proposero un’iniziativa analoga che riscosse un successo straordinario. Sono certa che anche in questa occasione, saranno davvero in tanti gli appassionati di astronomia che sceglieranno di osservare il cielo in una maniera unica e particolare come quella che si svolgerà alla Necropoli della Banditaccia. La partecipazione all’iniziativa, è totalmente libera e gratuita”.

Per informazioni contattare i numeri 3517411409 (Gruppo Archeologico) e 3475010985 (Gruppo Astrofili Palidoro).