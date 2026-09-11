Il progetto è rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità fisica e nello spettro autistico: lettura, scrittura e attività creative per favorire partecipazione, autonomia e inclusione sociale

Ladispoli, dal 21 settembre tornano in Biblioteca gli incontri di “Storie in movimento” –

LADISPOLI – La Biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli torna ad aprire le proprie porte all’inclusione con “Storie in movimento”, il percorso espressivo che riprenderà lunedì 21 settembre con una nuova serie di appuntamenti dedicati a ragazze e ragazzi con disabilità fisica e nello spettro autistico, accompagnati da un genitore, assistente o caregiver.

L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare la Biblioteca in uno spazio di partecipazione attiva, incontro e condivisione, contribuendo a ridurre isolamento ed emarginazione e favorendo l’inclusione sociale. Al centro del progetto ci sono i libri e la lettura, utilizzati non soltanto come strumenti culturali, ma anche come mezzi attraverso i quali esprimere bisogni, emozioni e pensieri, sviluppare l’interazione con gli altri e condividere liberamente il proprio punto di vista.

Nel corso degli incontri saranno proposte diverse attività creative ed espressive: dalla lettura ad alta voce alla scrittura semplice, dall’espressione artistica libera all’utilizzo di supporti visivi e simbolici per comunicare anche oltre il linguaggio verbale, fino all’officina poetica.

Un percorso pensato per sostenere la capacità di ascolto, allenare i partecipanti a parlare in pubblico, promuovere il piacere della lettura e, soprattutto, rendere ragazze e ragazzi sempre più protagonisti e autonomi nella scelta dei libri e nella condivisione dei loro contenuti.

Dopo gli appuntamenti già realizzati nei mesi scorsi, il calendario riprenderà il 21 settembre e proseguirà il 12 e 26 ottobre e il 2 e 9 novembre. Gli incontri si terranno nella Sala Conferenze della Biblioteca comunale, in via Caltagirone, con inizio alle ore 16.

“Storie in movimento” rientra in “Rami di comunità”, progetto della Biblioteca realizzato con il contributo della Regione Lazio, nell’ambito della Legge regionale 24/2019 – Piano annuale 2025. L’iniziativa prevede attività rivolte alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, facendo dei libri un’occasione per conoscere e vivere la Biblioteca, trascorrere momenti di svago e costruire percorsi di crescita e confronto inclusivo.

Il progetto è ideato dal Centro di Ricerca Erba Sacra APS e gli incontri sono condotti da Fabiana Ponzi, sociologa, teatroterapista e insegnante di Yoga, già curatrice di altri progetti realizzati all’interno della Biblioteca di Ladispoli.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca al numero 06 99231672 o all’indirizzo biblioteca@comunediladispoli.it. Per ulteriori informazioni sul progetto, anche in relazione alla possibilità di partecipazione di ragazzi al di fuori della fascia d’età prevista, è disponibile il numero 347 1525757.

Nota redazionale: nel testo che mi hai fornito c’è una discrepanza sull’età: all’inizio e nella locandina è indicata la fascia 8-15 anni, mentre verso la fine compare 14-18 anni. Nell’articolo ho evitato di riportare una fascia numerica nel corpo centrale per non pubblicare un dato contraddittorio; dalla locandina ufficiale, comunque, risulta 8-15 anni.