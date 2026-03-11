Note di Storia e Passione: Lo Ialsax Quartet Incanta gli Studenti dell’I.C. Cena di Cerveteri

CERVETERI – La grande musica entra a scuola e lo fa con l’eleganza e l’energia di chi ha scritto pagine importanti della discografia italiana. Oggi, mercoledì 11 marzo, l’Aula Consiliare del Palazzo del Granarone si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per un doppio appuntamento della rassegna “La IUC nelle Scuole”.

Protagonista della giornata è stato il celebre Gianni Oddi, storico collaboratore di Ennio Morricone, accompagnato dal suo Ialsax Quartet. L’ensemble, fondato nel 1991, ha guidato i ragazzi dell’I.C. “Giovanni Cena” in un viaggio sonoro intitolato “Da Bach… ai Beatles”, un percorso che abbatte le barriere tra generi musicali.

Note di Storia e Passione: Lo Ialsax Quartet Incanta gli Studenti di Cerveteri

Un Progetto per le Nuove Generazioni

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti (che festeggia quest’anno il suo 81° compleanno confermandosi un pilastro della cultura nazionale) e l’ Istituto Cena di Cerveteri con la collaborazione del Comune , che ha messo a disposizione gli spazi di Sala Ruspoli e dell’Aula Consiliare.

Il progetto mira a educare i giovanissimi della Scuola Primaria e Secondaria all’ascolto consapevole, portando la “musica colta” fuori dai teatri tradizionali per consegnarla direttamente nelle mani degli studenti.

Dal Blues di Handy al Genio di Gershwin

Il programma musicale ha letteralmente attraversato i secoli: L’Omaggio ai Maestri: L’apertura non poteva che essere dedicata alle atmosfere cinematografiche di Ennio Morriconi “Deborah’s Theme”, per poi approdare al ritmo di St. Louis Blues.

Le Radici del Suono: Attraverso il brano di W.C. Handy del 1914, i musicisti hanno spiegato ai ragazzi le origini del blues, nato dai canti di sofferenza e speranza nelle piantagioni del sud degli Stati Uniti.

Il Matrimonio tra Jazz e Classica: Spazio poi al genio di George Gershwin. Gli studenti hanno potuto apprezzare frammenti di Un americano a Parigi, esempi perfetti di come la musica colta europea possa fondersi con l’improvvisazione jazzistica.

Dialogo e Gran Finale

Non è stato solo un concerto, ma una vera conferenza-spettacolo. I ragazzi hanno incalzato i musicisti con domande e curiosità, dimostrando che la musica di qualità non ha età. Il sipario è calato sulle note emozionanti de La Vita è Bella, capolavoro di Nicola Piovani, mentre l’esecuzione del brano “When the Saints Go Marching In ” ha lasciato l’aula carica di entusiasmo . Quello di oggi è solo uno dei cinque appuntamenti previsti: un segnale forte di come la cultura, se condivisa con passione, possa ancora fare breccia nel cuore dei più giovani.