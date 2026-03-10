Grande successo per l’evento della Fondazione Giovanni Scambia: pubblico vicino al sold out e applausi per artisti e Banda della Polizia di Stato

“Note di Luce” incanta Roma: Auditorium gremito per la serata dedicata alla musica e alla ricerca –

di Marco Di Marzio

Roma ha vissuto una serata di grande emozione e partecipazione con “Note di Luce – Quando la musica illumina”, l’evento solidale che si è tenuto il 9 marzo nella prestigiosa Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Giovanni Scambia, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con una sala gremita e prossima al sold out.

A guidare la serata sono stati Carlo Conti e Annalisa Manduca, che hanno accompagnato il pubblico in un percorso fatto di musica, testimonianze e momenti di intensa partecipazione emotiva. Protagonista sul palco la Banda della Polizia di Stato diretta dal Maestro Maurizio Billi, che ha regalato al pubblico un’esecuzione raffinata e coinvolgente.

Numerosi gli artisti che hanno scelto di prendere parte all’evento per sostenere la ricerca e il miglioramento delle cure nell’ambito dei tumori ad alta mortalità. Tra loro Arisa, Bianca Atzei, Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Federico Paciotti, Angelica Stuppia, Paola Turci e Michele Zarrillo, accolti da lunghi applausi e grande entusiasmo.

Le loro esibizioni hanno contribuito a rendere la serata un momento di forte condivisione, in cui la musica si è trasformata in strumento di sensibilizzazione e solidarietà. Il pubblico ha risposto con calore e partecipazione, confermando ancora una volta quanto l’arte e la cultura possano diventare motori importanti per sostenere cause di grande valore sociale.

“Note di Luce” ha così mantenuto pienamente la promessa racchiusa nel suo titolo: illuminare, attraverso la musica, il cammino della ricerca scientifica e della speranza. Una serata di grande successo che ha unito spettacolo, impegno e solidarietà, lasciando nel pubblico il ricordo di un evento intenso e profondamente significativo.