L’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione ha partecipato a Furbara all’imbascamento del 10° Corso Brevetto Incursori del 17° Stormo

Cerimonia degli incursori dell’Aeronautica a Furbara, Frappa: “Un onore rappresentare Ladispoli” –

Ieri l’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Ladispoli, Margherita Frappa, ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale alla cerimonia di imbascamento del 10° Corso Brevetto Incursori dell’Aeronautica Militare, svoltasi a Furbara.

La cerimonia ha sancito l’ingresso ufficiale dei nuovi operatori nel 17° Stormo Incursori, reparto di Forze Speciali dell’Aeronautica Militare.

Alla cerimonia hanno preso parte importanti autorità militari e istituzionali, tra cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, insieme a rappresentanti del territorio.

La presenza dell’assessore Frappa ha rappresentato un momento di vicinanza e riconoscimento da parte del Comune di Ladispoli nei confronti delle Forze Armate e del lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne impegnati nella difesa e nella sicurezza del Paese.