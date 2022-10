“Nonna Boutique”, a Cerveteri un grande evento solidale

“Nonna Boutique”, a Cerveteri l’evento per le signore con pensione sociale. L’obiettivo? Concedere loro il lusso di vedersi al meglio

Lunedì 24 ottobre nella Sala Ruspoli di Cerveteri alle ore 16:00 si terrà la seconda tappa di “Nonna Boutique”. Moltissime signore in età e con pensione sociale chiedono aiuto al Salvamamme in occasione di riunioni familiari, celebrazioni o semplicemente per avere un cambio d’abito gradevole per la nuova stagione. E’ a tutti chiaro che molti anziani, pur avendo accesso alle cure mediche, investano parte della piccola pensione in integratori, presidi sanitari o in aiuti ai figli, le utenze e gli alimenti danno il colpo di grazia e poco o nulla rimane per generi non essenziali. Si incontrano allora anziani trasandati, vestiti in modo triste, con capi consumati.

Per questo nasce “Nonna boutique” che si propone di donare almeno a 50 signore a pensione sociale, nei mesi invernali, il primo di due outfit, uno primavera-estate e l’altro autunno-inverno, cui siano compresi biancheria, accessori, e calzature moda etc. La stilista Annalisa Di Piero realizzerà dei veri e propri spazi espositivi e guiderà le signore alla scelta del migliore outfit con tanto di sfilata finale e, grazie al coinvolgimento di Doc Italy e della sua presidente Tiziana Sirna ci saranno capi d’Alta Moda firmati Sabrina Persechino, Celli Sposi, Luigi Bruno e Gianni Molaro, primi stilisti ad aderire al Tam Tam del cuore di Eccellenze della Moda Unite per Nonna Boutique.

Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, spiega “che cosa controbattere ad una 87enne alla quale, troppo sopraffatti dall’emergenza della guerra, chiedevo di aspettare per il suo vestito “buono” da indossare per il battesimo di un pronipote che autoironicamente mi dice ‘tutto questo tempo per aspettare non ce l’ho, io la guerra la faccio da quando sono nata”?

E’ giusto pensare agli anziani che hanno poche ‘risorse da lasciare all’inflazione, e che non deve arrivare a logorare anche la loro dignità”, volti noti dello spettacolo ed eccellenze di diversi settori parteciperanno all’appuntamento e daranno il loro contributo.

Il progetto è stato prontamente accolto dal Comune di Cerveteri e grazie alla collaborazione della Sindaca Elena Gubetti e dell’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini, in pochi giorni si è trovata una soluzione logistica ideale all’appuntamento.

Cerveteri Capitale Solidale ospiterà una boutique gratuita dedicata allo shopping di graziose signore a cui assicuriamo una giornata memorabile che sarà resa ancora più dolce dai Maestri del Gusto Doc Italy che offriranno una “merenda Doc”