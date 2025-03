Nomina incompatibile. Santa Marinella, Marino: “Tidei inciampa sulla Legge Severino, ma chi è che non conosce la pubblica amministrazione?” –

Abbiamo assistito all’ennesima mossa politica di Pietro Tidei, che ormai non si accontenta più di governare con Forza Italia, ma ne affida anche gli incarichi strategici. La nomina di Bruno Ricci a Direttore Generale della Santa Marinella Servizi è la prova definitiva dell’alleanza tra il Sindaco del PD e il partito di Berlusconi.

Peccato però che Bruno Ricci non può essere nominato. Non adesso. Dovrà aspettare ancora mesi, visto che la sua nomina ricade nella casistica delle incompatibilità previste dalla Legge Severino:

AMMINISTRATORE DI ENTE PUBBLICO COMUNALE(es.: azienda speciale, istituzione, unione di comuni, consorzio ecc.)

Non può assumere l’incarico chi, nei due anni precedenti, è stato sindaco, assessore o consigliere del Comune che conferisce l’incarico (art. 7, 2° co.)

Eppure il Sindaco Tidei non ha perso tempo nell’annunciare il grande colpo. Un errore politico e amministrativo imbarazzante.

“Per mesi ho dovuto ascoltare Tidei ripetere in ogni occasione che io non capirei nulla di pubblica amministrazione. Peccato che alla prova dei fatti, è proprio il Sindaco a dimostrare di non conoscere le norme più basilari. Se fosse stato un qualsiasi altro amministratore a commettere un errore del genere, Tidei sarebbe stato il primo a puntare il dito. Ma quando sbaglia lui, nessuno deve dire nulla?” dichiara Stefano Marino, esponente della lista civica “Io Amo Santa Marinella”.

Oltre alla figuraccia amministrativa, questa nomina lascia un dubbio ancora più grande: perché questa fretta? Perché tanta urgenza nel blindare l’accordo con Forza Italia, se poi l’incarico è palesemente nullo?

Santa Marinella non ha bisogno di giochi di poltrone e di inciuci di potere, ma di amministratori che sappiano davvero governare. Non siamo più disposti a tollerare queste scelte sbagliate, fatte sulla pelle dei cittadini per tenere in piedi una maggioranza traballante.

Aspettiamo le spiegazioni del Sindaco. Sempre che stavolta abbia voglia di rispondere.

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”