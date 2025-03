Cerveteri, il 26 marzo nuovo appuntamento di “Quante storie in biblioteca” –

“Mercoledì 26 marzo alle ore 17 torna un nuovo imperdibile appuntamento con “Quante storie in biblioteca” insieme alle volontarie Nati per leggere di Cerveteri!”

Lo dichiara in una nota l’Assessora di Cerveteri Federica Battafarano, affermando inoltre:

“Unisciti a noi per le letture Nati per Leggere per bimbi 0-6 anni. Tante storie e albi illustrati da scoprire insieme.

Prenotazione obbligatoria al numero 069943285.”