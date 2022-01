Manifestazione questo pomeriggio a partire dalle 15 anche a Roma. Sit-in previsti anche a Milano, Torino, Venezia, Napoli e Palermo

No green pass e no obbligo vaccinale: oggi si torna in piazza –

Utilizzo di green pass, green pass rafforzato, obbligo vaccinale per poter andare in ristoranti, palestre, parrucchieri, cinema, teatro, addirittura a lavoro. Con l’introduzione degli ultimi cinque decreti da parte del Governo (iniziata già prima di Natale) la vita in Italia è ormai scandita da una serie di limitazioni e regole a cui spesso è difficile stare al passo.

E in questa giungla di norme volte a “punire” e a limitare la vita di chi ha liberamente scelto di non vaccinarsi contro il covid-19, c’è chi si oppone e vuole continuare a manifestare il proprio dissenso. Dissenso soprattutto contro l’utilizzo del green pass (che in diverse occasioni ha dimostrato di non servire a scongiurare i contagi) e contro l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e ora, a partire dal primo febbraio anche per tutti gli over 50 (obbligo che però prevede comunque la firma del consenso informato da parte dei cittadini e categorie sottoposte all’obbligo).

E così questo pomeriggio si torna in piazza a manifestare. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 15 a Roma in piazza San Giovanni. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di almeno cinque mila persone. Ma quella di Roma non sarà l’unica manifestazione in programma.

Si torna in piazza anche a Milano, Torino, Venezia, Napoli e Palermo. A Milano è attesa la partecipazione del senatore di Italexit Gianluigi Paragone e anche la partecipazione del virologo francese e premio Nobel per la medicina nel 2008, Luc Montagnier.

IN PIAZZA ANCHE LE FORZE DELL’ORDINE

E a manifestare ci sono state, nei giorni scorsi anche le forze dell’ordine che si sono date appuntamento alla Bocca della Verità, per dire no all’obbligo vaccinale. All’iniziativa hanno preso parte 150 persone ed è stata promossa dal comitato “Gli angeli della Salvezza”.