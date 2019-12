No alla discarica: corteo il 28 dicembre

Condividi Pin 2 Condivisioni

Appuntamento su via di Tragliatella

L’ipotesi di realizzare una nuova discarica a Tragliatella si fa sempre più consistente e monta la rabbia dei cittadini che ovviamente non vogliono che i rifiuti della Capitale vengano stoccati nel loro territorio. Per questo è stata organizzata una manifestazione di protesta per il prossimo 28 Dicembre che partirà proprio da Via di Tragliatella per raccogliere tutte le voci di chi non vuole questa discarica.