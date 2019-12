Condividi Pin 6 Condivisioni

Le informazioni

Cerveteri, igiene urbana, informazioni utili durante le feste – In vista delle Festività Natalizie ecco tutte le informazioni utili riguardanti il servizio di igiene urbana.

RACCOLTA PORTA A PORTA. Raccolta sempre garantita. I rifiuti verranno raccolti come da calendario, anche nei giorni 25 DIcembre e 26 Dicembre, 1 Gennaio e 6 Gennaio.

L’unico giorno in cui non saranno raccolti è la domenica.

Come sempre si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo del mastello per il conferimento di ogni tipologia di rifiuto. Si raccomanda inoltre di esporre il mastello entro le ore 24:00 della sera precedente il giorno di raccolta.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA SETTEVENE PALO NUOVA – Aperta come da calendario. Sarà chiusa nei giorni 25 e 26 Dicembre, 1 e 6 Gennaio.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione Cerveteri chiama a Raccolta e con aggiornamenti in tempo reale sulla APP Junker.