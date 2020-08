Nidi comunali Fiumicino, aumentati i posti disponibili

Condividi Pin 1 Condivisioni

Annullate le graduatorie precedenti. Il decreto del Ministero autorizza a un ampliamento dei posti disponibili

“A seguito del decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto che approva le linee guida della Conferenza unificata Stato-Regioni-Upi-Anci del 31 luglio per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 anni, abbiamo provveduto ad annullare le graduatorie definitive dei nidi comunali pubblicate lo scorso 27 luglio”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“La decisione si è resa opportuna – spiega – in quanto le nuove linee guida prevedono la possibilità di accesso ai nidi dello stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze. Pertanto non è più necessaria l’esclusione dei nuovi iscritti comunicata in precedenza, circa 40 bambini. Le famiglie, inoltre, potranno tornare a scegliere il turno di frequenza, antimeridiano o tempo pieno”.

“A questo link – aggiunge Calicchio – trovate le nuove graduatorie definitive che includono l’ampliamento di posti: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto…”.

“Siamo contenti – conclude Calicchio – che, in base alle linee di indirizzo del Governo, potremmo permettere ai bambini precedentemente esclusi di accedere ai nidi comunali e dal 14 settembre iniziare in tranquillità un nuovo ciclo scolastico. Ringrazio gli uffici, che stanno ricontattando le famiglie interessate, per il grande lavoro svolto fin qui. Oggi la situazione è questa, speriamo che il Comitato per la Salute pubblica e il Ministero non siano costretti a nuove decisioni dovute al possibile aggravarsi dell’emergenza sanitaria ancora in corso”.