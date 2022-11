Nessuno si salva da solo: riaperte le donazioni di abiti per bambini

Comunichiamo a tutti i cittadini del territorio di Ladispoli, Cerveteri e dintorni che si è concluso l’inventario. Da Giovedì 6 Novembre il progetto “Nessuno si salva da solo” riattiva la possibilità di accogliere nuove donazioni di abiti ed accessori per bambini.

Il materiale potrà essere donato solamente nell’orario di apertura ed è SEVERAMENTE VIETATO lasciare pacchi e buste di vestiti sul marciapiede. La raccolta è aperta solo per:

➡️ abbigliamento estivo ed invernale maschio dai 5 ai 14 anni e femmina dai 4 ai 14 anni

➡️ carrozzine, passeggini

➡️ giocattoli in ottimo stato dai 4 anni in poi (no puzzle e peluche).

Per ragioni di spazio non possiamo più accettare – fino a nuova comunicazione – nessun’altra tipologia di abbigliamento ed accessori per bambino.

Inoltre, comunichiamo a tutte le famiglie che desiderano ricevere i nostri pacchi per i loro bambini che è obbligatorio rinnovare ogni anno l’iscrizione al progetto, pena la cancellazione dalla lista delle consegne.

Il nostro progetto si trova nella sede di Via Genova, 11 a Ladispoli. L’orario di apertura al pubblico è ogni martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00. Per emergenze e comunicazioni è attivo il nostro numero dedicato che è 333.9485291.

Vi ringraziamo per la collaborazione. Le volontarie ed i volontari di Nessuno Si Salva Da Solo.