“Nessuno Si Salva Da Solo” riparte il progetto di solidarietà attiva

L’entusiasmo di volontarie e volontari: “dal 27 Settembre riparte NESSUNO SI SALVA DA SOLO, accogliamo la solidarietà di tutti per stare dalla parte di chi chiede aiuto”

“Finalmente ripartiamo con il progetto Nessuno Si Salva Da Solo“, la comunicazione delle Volontarie e dei Volontari non cela la gioia e la voglia di ripartire con un progetto importante per la comunità del territorio di Ladispoli e dintorni.

Da martedì 27 settembre 2022 nella sede di via Genova, 11 a Ladispoli, chiunque volesse contribuire con un piccolo ma utilissimo gesto di solidarietà è atteso ogni martedì e ogni giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30.

In questo momento la raccolta di beni da donare alle famiglie che ne fanno richiesta è aperta solamente per:

passeggini trio, seggiolini da macchina dai 13 kg in su, seggioloni, tiralatte (se possibile elettrici)

giocattoli in ottimo stato da 6 anni in poi (no puzzle e peluche)

“Per ragioni d’inventario – spiegano – al momento non possiamo accettare, fino a nuova comunicazione, nessuna tipologia di abbigliamento ed accessori per bambino”.

“Inoltre, comunichiamo a tutte le famiglie che desiderano ricevere i nostri pacchi per i loro bambini che è obbligatorio rinnovare ogni anno l’iscrizione al progetto, pena la cancellazione dalla lista delle consegne”.

“Ricordiamo ai donatori che il materiale potrà essere donato solamente nell’orario di apertura ed è vietato lasciare pacchi e buste di vestiti sul marciapiede nei pressi della sede. Vi ringraziamo di cuore per la collaborazione” – Le volontarie ed i volontari di Nessuno Si Salva Da Solo.

Nessuno Si Salva Da Solo sui social: Nessun0sisalvadaSolo

“Nessuno si salva da solo” è un progetto lanciato dall’associazione Animo Onlus reso operativo nel maggio 2013 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli che prevede la raccolta e distribuzione di abiti e accessori usati per bambini da zero a dodici anni. Se nel breve periodo questa iniziativa di solidarietà vuol essere soprattutto uno strumento concreto di sostegno e aiuto per le famiglie con figli in difficoltà in un’ottica di medio e lungo periodo essa vuole diventare anche una scintilla per contribuire a diffondere nel nostro territorio l’etica del riuso e dello scambio informale di beni e servizi.

