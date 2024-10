“Nessuna espressione di solidarietà da parte della politica cerveterana nei confronti del commerciante bengalese”

Così Fabrizio Onofri referente Cobas Lavoro Privato di Cerveteri: “Sarebbe inaccettabile tale indifferenza”

“Ad oggi non ci risulta alcuna espressione pubblica di solidarietà da parte della intera politica cerveterana nei confronti del commerciante bengalese di Via Fontana Morella che mercoledì scorso è stato vittima di una tentata rapina all’interno del suo negozio”.

Fa sapere con una nota Fabrizio Onofri referente locale dei Cobas Lavoro Privato di Cerveteri – Ladispoli. “Se così fosse, sarebbe inaccettabile l’indifferenza posta in essere da parte di una intera classe politica della città di Cerveteri, su di una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi di quelle occorse se il lavoratore non avesse avuto i riflessi pronti per chiedere aiuto e se non ci fosse stato il pronto intervento dell’agente di polizia fuori servizio. I lavoratori di questo territorio, conclude la nota, hanno già tante difficoltà quotidiane a cui far fronte e l’indifferenza della politica locale, come in questi casi, aumenta in loro l’idea che le Istituzioni siano distanti dai problemi della vita reale ” .