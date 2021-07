Nella notte tra oggi e domani chiusura notturna dello svincolo Cerveteri-Ladispoli –

Nella notte tra oggi e domani chiusura notturna dello svincolo Cerveteri-Ladispoli

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire programmati lavori di sostituzione dei pali di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli in entrata, per i veicoli diretti a Roma e in uscita per i veicoli provenienti da Cerveteri.

In alternativa, per chi è diretto a Roma, si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra, mentre, per chi proviene da Civitavecchia, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Santa Severa-Santa Marinella.