Condotto da Federica Panicucci, maestrini e vip ripetenti anche in questa occasione daranno spettacolo stando seduti ai banchi di scuola

di Marco Di Marzio

Nel segno della vivacità di Sophie, dal 5 aprile su Italia 1 la nuova edizione di “Back to School”

In bocca al lupo alla maestrina Sophie, che in questi giorni con la sua vivacità sta accompagnando il lancio pubblicitario operato da Mediaset della prossima edizione del reality show “Back to School”, in onda su Italia 1 a partire da mercoledì 5 aprile 2023.

Il biscione, infatti, grazie ai propri canali televisivi, social e streaming con Mediaset Infinity in queste ultime settimane sta presentando la nuova serie del programma televisivo, la seconda, che sarà condotta da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Fubelli.

Reduce dall’importante successo ottenuto lo scorso anno con la conduzione affidata a Nicola Savino, dal 5 aprile al 3 maggio, attraverso 5 puntate messe in onda in prima serata, maestrini e vip ripetenti anche in questa occasione daranno spettacolo stando seduti ai banchi di scuola.

Valeria, Luca, Irene, Eleonora, Valerio, Leonardo, Nicole, Liliana, Raffaele, Matteo, Federico, Eva, Leo e per l’appunto Sophie, sono coloro che comporranno il cast dei piccoli insegnanti della nuova stagione.

Mentre a costituire la classe dei VIP ripetenti vi saranno questa volta personalità come: Aldo Montano; Alessandro Cecchi Paone; Simone “Awed” Paciello; Beatrice Valli; Franco “Blind” Popi Rujan; Carmen Di Pietro; Cecilia Capriotti; Elena Morali; Elisa Esposito; Gabriele Cirilli; Gigi e Ross; Jenny De Nucci; Jo Squillo; Justine Mattera; Katia Ricciarelli; Ivan Cattaneo; Luca Daffrè; Luca Onestini; Maria Monsè; Michele Cucuzza; Mietta; Natasha Stefanenko; Pierpaolo Petrelli; Raffaella Fico; Ricky Tognazzi; Riccardo “Riki” Marcuzzo; Soleil Sorge; Valeria Marini; Valter Zenga; Francesco Pannofino.

Il tutto all’interno di un vero e proprio istituto scolastico, che si conoscerà seguendo il reality, comprendente bidelli, interpretati per l’occasione da Antonino Porzio ed Emanuele De Simone, e da una commissione esaminatrice composta dai professori Giusy Bertucci, Chiara Greaves, Oscar Innaurato, Rossella Rocca e Caterina De Simone.

Con la propria gioia di vivere, di comunicare, di aiutare e soprattutto di spiegare con le sue genuine, quanto precise e spesso “dialettali” parole, la piccola Sophie, cittadina di Tarquinia, sta donando alla nuova edizione programma forte curiosità, tale da rendere l’attesa ancor più speciale, in particolare per un pubblico desideroso di osservare un momento di accompagnamento serale offerto dalla tv.