Share Pin 9 Condivisioni

Ieri l’illustrazione delle manovre finanziarie da parte del premier Conte e del ministro Gualtieri

Nel 2021 l’assegno unico alle famiglie: da 50 a 250 euro al mese per 12 milioni di under 21 –

Dal primo luglio 2021 arriverà l’assegno unico per le famiglie. Un contributo che oscillerà dai 50 ai 250 euro per ogni figlio under 21.

Il nuovo assegno, come si legge sul Sole 24 ore, andrà a riformare radicalmente le politiche di sostegno alle famiglie, e sarà previsto a partire dal settimo mese di gravidanza, per ciascun figlio a carico fino al 21esimo anno di età.

La legge di bilancio andrà approvata entro la fine dell’anno, ma l’avvio dell’operazione non sarà immediato. Prima infatti la legge delega sull’assegno unico deve ottenere l’ok del Senato.

Nelle migliori ipotesi il disegno del provvedimento potrebbe concludersi entro marzo o aprile, per poi partire con le erogazioni a luglio.

L’assegno sarà composto da una quota universale, intorno ai 50-100 euro per ciascun figlio a cui andrà a sommarsi una quota variabile in base alla situazione economica del nucleo, fino ad azzerarsi intorno a 50-60 mila euro di Isee.

Previste delle maggiorazioni dal terzo figlio in poi, per i disabili e allo studio quelle per i nuclei monogenitoriali.